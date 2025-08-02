Более 90 гектаров леса отчистили от сухостоя в Подольске

В округе почти 100 гектаров лесов очистили от неликвидной древесины. Это способствует оздоровлению лесного фонда.

Рабочие подольского филиал «Мособллеса». обработали территорию общей площадью 90,74 гектара. Санитарная очистка проходит в нескольких местах, в том числе вблизи поселка санатория «Родина», около поселка Леспроект, в деревне Северово, а также на территории подольского участкового лесничества. Также приводят в порядок лес в микрорайоне Климовск и на территории Львовского участкового лесничества.

Убирая сухостой, специалисты предупреждают распространение вредных организмов и тем самым обеспечивают безопасность лесных объектов. Предпринятые меры помогают поддерживать экологический баланс и сохранять природные богатства.