Более 90 домов построили медработники в подмосковных поселках для врачей

Как сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, пять пилотных поселков образованы в городских и муниципальных округах региона: в Сергиево-Посадском, Богородском, Воскресенске, Домодедово и Ступино. «На выделенных для поселков медицинских работников площадях образованы 636 участков, из которых 526 уже предоставлены врачам, а на 99 — построены дома», — отметил Фирсов.

Администрации Сергиево-Посадского и Богородского округов уже обеспечили поселки необходимыми коммуникациями и инфраструктурой: вода, канализация, электричество и газ подведены к границам земельных участков. На территории сделаны подъездные дороги, уличное освещение и оборудована детская площадка.

Министр напомнил, что с момента старта программы «Земля врачам» в 2021 году земельные участки получили более 2600 врачей региона, а 410 из них построили дома. Действие закона по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье продлится до конца 2026 года. Льгота предоставляется работникам 39 специальностей в 32 городских округах.