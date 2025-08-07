Более 90 домов подготовит коммунальная служба Пущина к отопительному сезону

В городском округе Серпухов продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. ООО «Коммунальная служба города Пущино», которая обслуживает 92 многоквартирных дома, проводит комплексную проверку состояния труб, кровли, подвалов, чердаков, отмосток, цоколей, а также исправности запирающих устройств в подъездах для сохранения тепла.

Так, в доме № 28 в микрорайоне «В» в Пущине специалисты выполнили опрессовку системы отопления для проверки ее герметичности. Гидравлические испытания также провели и в соседних домах: № 27, № 29-№ 32. Такие меры помогают вовремя выявить и ликвидировать возможные утечки в системе отопления.

Помимо этого, специалисты проверяют приборы учета, промывают тепловые узлы, а также проводят другие необходимые профилактические мероприятия.

Подготовку домов планируют завершить до начала отопительного сезона. Это обеспечит комфортные условия проживания для жителей и снизит риски возникновения аварийных ситуаций.