Более 90 человек сделали прививки от гриппа в Лобне с начала сезона

В одном из торговых центов городского округа Лобня организовали выездную вакцинацию жителей от гриппа. Прививочный пункт посетили более 90 человек.

На выездной вакцинации жители Лобни сделали прививки от гриппа, а посетители старше 65 лет — в том числе от пневмококковой инфекции.

Вакцинация на выезде удобна тем, что в мобильных прививочных пунктах нет больших очередей, контакта с потенциально больными людьми, можно предварительно проконсультироваться с врачом.

«В первую очередь прививаются граждане из группы риска: хронические больные, дети, студенты, медики, граждане старше 60 лет, призывники, беременные женщины, преподаватели, работники коммунальной сферы и транспорта. Призываю работодателей активно прививать от гриппа коллективы независимо от формы собственности», — сказала заведующая лобненской городской поликлиникой № 2 Екатерина Ливенец.

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