Более 90 автомобилей эвакуировали со дворов Подмосковья в феврале

В Московской области следят за правильностью парковки автомобилей во дворах. За нарушение правил предусмотрены штрафы, а также эвакуация транспортных средств. Только в феврале сл дворов региона эвакуировали 92 машины.

По данным Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего автомобилей забрали со дворов в Ленинском округе.

«Для транспортировки отходов у регоператоров задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. Мы прикладываем все усилия для своевременной и слаженной работы. Значительные помехи для спецтранспорта создают неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Автомобили забирают только с территорий, где действуют знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена». За нарушение правил парковки нарушители также выплачивают штраф в размере 2 250 рублей.