Более 9 тысяч жителей Подмосковья стали волонтерами с начала года

Около 65 тысяч человек присоединились к организации «Волонтеры Подмосковья». Из них более девяти тысяч вступили в ряды активистов с начала этого года. За пять лет ребята провели 15 тысяч мероприятий и отправили в зону СВО 8,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.

День добровольца учредили в Подмосковье в 2017 году. Ежегодно его отмечают 29 октября. В 2021 году лучшим активистам стали вручать награды — грамоты и нагрудные знаки. За это время их получили 80 активистов.

Региональное отделение «Волонтеров Подмосковья» с 2020 года объединяет добровольческие и общественные организации. Сначала они помогали жителям в разгар пандемии, затем участвовали в эвакуации переселенцев из Донбасса. Сейчас деятельность волонтеров сконцентрирована на поддержке бойцов СВО и их близких. Активисты собирают гуманитарную помощь в 86 пунктах и самостоятельно отвозят грузы на передовую. Они уже передали в приграничные районы около 8,5 тысячи тонн вещей.

Помощь волонтеров оказывается незаменимой при чрезвычайных ситуациях. Так, они доставляли обогреватели, одеяла, продукты и лекарства тем, кто в январе 2024 года остался без тепла из-за аварии на котельной. Еще более 300 активистов несколько недель оказывали помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокусе». Подмосковные волонтеры также устраняли последствия разлива нефтепродуктов в Анапе,

Без участия волонтеров не обходятся и общественные мероприятия. Так, они помогали при организации Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, «Зимнего фестиваля» на территории храма Вооруженных Сил, Интервидения и других событиях. В этом году более 3,8 тысячи человек привлекали жителей к голосованию в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».