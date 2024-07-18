Жители Подмосковья получили более 9 тысяч знаков ГТО с апреля

Еще 9,4 тысячи жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО с начала апреля. В первом квартале года нормативы успешно сдали более 5,5 тысячи человек.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, жители получили 7,8 тысячи золотых, 993 серебряных и 611 бронзовых знаков.

В этом году Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось 10 лет. Его популярность в регионе ежегодно растет. Всего за это время на сайте gto.ru зарегистрировались более 1,2 миллиона жителей региона.

В Подмосковье работают 68 центров тестирования ГТО. Там могут выполнить нормативы все желающие. Полный список адресов доступен на сайте.

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