Более 9 тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг с начала года

Центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья в этом году провели бесплатные обследования для всех желающих старше 18 лет. С января их прошли более 9,5 тысячи человек. У некоторых из них заподозрили заболевания.

Одна из акций прошла в минувшие выходные, в ней поучаствовали 533 человека. У пяти из них заподозрили онкологические заболевания. Их направили на дополнительное обследование.

«Призываем жителей регулярно проверять свое здоровье. В центрах амбулаторной онкологической помощи каждую последнюю субботу месяца проходит День открытых дверей, в ходе которых жители могут пройти бесплатный онкоскрининг», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В рамках дней открытых дверей женщины могли пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчины — ПСА-тест на рак простаты. Желающие также прошли диагностику новообразований кожи, органов дыхания и ЖКТ.

