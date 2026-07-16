Более 9 тысяч жителей Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей

По данным подмосковного Роспотребнадзора на 15 июля в регионе зарегистрировали более девяти тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Показатель оказался ниже средних многолетних значений, сообщили в пресс-службе управления.

Для предупреждения клещевого вирусного энцефалита проводят вакцинацию: прививки получили свыше 24 тысяч человек, среди них примерно девять тысяч детей. Мера адресована тем, кто планирует поездки в эндемичные по энцефалиту районы, а также представителям профессиональных групп риска.

Для снижения угрозы распространения клещевых инфекций специалисты выполнили акарицидные обработки на территории общей площадью более пяти тысяч гектаров. В том числе обработали около 1,9 тысячи гектаров на площадках летних оздоровительных учреждений.

На текущий момент в Московской области не выявлено ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Специалисты Роспотребнадзора продолжают непрерывно отслеживать эпидемиологическую обстановку по инфекциям, связанным с присасыванием клещей.