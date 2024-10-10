Более 9 тысяч заявок отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес» с января

Предприниматели Подмосковья направили в ЦУР «Бизнес» более 9 тысяч обращений за девять месяцев 2024 года. Как подчеркивают специалисты, количество обращений значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

Заместитель председателя правительства и министр экономики Екатерина Зиновьева отметила, что в систему ЦУР «Бизнес» в отчетный период поступило 9,3 тысячи обращений. Она подчеркнула, что все больше предпринимателей и начинающих бизнесменов используют этот инструмент для решения своих вопросов и получения необходимой поддержки.

На сегодняшний день команда ЦУР успешно обработала 99% запросов этого года, и количество сложных вопросов снизилось до 317, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обращения в ЦУР «Бизнес» делятся на три основные категории. Первая включает консультации, которые чаще всего предоставляются немедленно. В первые три квартала 2024 года такие обращения составили 88% от общего числа поступивших запросов. Основными темами консультаций стали меры государственной поддержки, вопросы открытия и ведения бизнеса, а также темы, связанные с землеустроительными и недвижимыми активами.

Вторая категория обращений касается получения поддержки в решении предпринимательских задач. Запросы в этой группе составили 8% от общего числа обращений. Предприниматели в основном запрашивают имущественную поддержку, включая подбор земельного участка или подходящей площади для бизнеса.

Третья категория включает сложные запросы, требующие вовлечения профильных специалистов, работающих в различных министерствах и ведомствах. Эти обращения составляют 4% от общего числа, и их темы охватывают административные барьеры, подключение бизнеса к инфраструктурным сетям, а также вопросы, связанные с землей и имуществом.

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