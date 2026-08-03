Более 9 тысяч вызовов поступило в Систему-112 Одинцовского округа за неделю

С 27 июля по 2 августа операторы приняли свыше 9,1 тысячи обращений от жителей. Наибольшее количество вызовов традиционно пришлось на скорую медицинскую помощь, а из-за жаркой погоды службы напомнили о мерах профилактики пищевых отравлений.

Самыми востребованными оказались службы экстренной медицинской помощи — операторы приняли 3753 вызова. В полицию и Госавтоинспекцию жители обращались 2111 раз, еще 505 сообщений были адресованы аварийной газовой службе. По линии МЧС России и пожарной охраны зарегистрировано 283 вызова.

В Единой дежурно-диспетчерской службе отмечают, что в период жаркой погоды возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. Высокая температура значительно сокращает сроки хранения продуктов, особенно готовых блюд и скоропортящейся продукции, поэтому соблюдение правил хранения и личной гигиены становится особенно важным.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять сроки годности товаров и условия их хранения при покупке, не приобретать скоропортящиеся продукты в местах несанкционированной торговли и не употреблять пищу, качество которой вызывает сомнения. Для питья следует использовать только бутилированную или кипяченую воду, а готовые блюда хранить исключительно в холодильнике.

При появлении признаков ухудшения самочувствия жителям советуют незамедлительно обращаться за помощью по единому номеру 112 или через мобильное приложение «112 МО».