Более 9 тысяч школьников будут сдавать выпускные экзамены в Балашихе

В городском округе Балашиха началась государственная итоговая аттестация для учеников девятых и 11-х классов. В этом году к экзаменам приступили 9386 выпускников, демонстрируя свои знания и готовность к новому этапу жизни.

Основной государственный экзамен выбрали 6652 школьника, а 53 участника с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью сдадут государственный выпускной экзамен. Для проведения ОГЭ в округе организовано 34 пункта на базе школ. Самыми востребованными предметами по выбору среди девятиклассников стали обществознание, информатика и география.

«ГИА — это не только проверка знаний, но и важный шаг на пути к взрослой жизни. Мы позаботились о том, чтобы экзамены прошли в комфортной и организованной обстановке. Уверен, что наши школьники успешно справятся с испытаниями и покажут отличные результаты», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Для выпускников 11-х классов единый государственный экзамен проходит в 14 пунктах, организованных в школах округа. Всего зарегистрирован 2681 участник, из которых 10 уже успешно сдали экзамены в досрочный период. Среди предметов по выбору лидируют обществознание, информатика и английский язык, которые традиционно пользуются популярностью у старшеклассников.

В рамках подготовки к экзаменам 14 марта 2025 года в Балашихе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Более 2200 родителей смогли пройти всю процедуру ЕГЭ и попробовать свои силы в базовом экзамене по математике, чтобы лучше понять, с чем сталкиваются их дети.

Экзаменационная кампания в Балашихе организована на высоком уровне и находится под строгим контролем ответственных служб.