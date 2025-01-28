Более 9 тысяч операций провели в онкодиспансенре в Балашихе в 2024 году

Московский областной онкологический диспансер, являющийся ведущим специализированным центром региона, демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями. По итогам 2024 года в диспансере провели более девяти тысяч операций.

Это стало возможным благодаря высокому профессионализму врачей, использованию современных технологий и комплексному подходу к лечению пациентов.

Московский областной онкологический диспансер — это лечебное учреждение третьего уровня, оказывающее полный спектр специализированной помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. Здесь проводятся высокотехнологичные хирургические операции, химиотерапия, радиотерапия, а также оказывается паллиативная помощь.

Диспансер оснащен современным медицинским оборудованием и новейшими информационными технологиями, что позволяет проводить точную диагностику и разрабатывать индивидуальные планы лечения для каждого пациента. В учреждении применяются передовые методики, соответствующие мировым стандартам онкологической помощи.

«Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на нашем учреждении. Каждый день мы стремимся улучшать качество оказываемой помощи и внедрять новые технологии, чтобы повысить шансы пациентов на выздоровление», — отметил главный врач диспансера.

Московский областной онкологический диспансер продолжает развивать инфраструктуру и повышать квалификацию медицинского персонала, чтобы оставаться надежной опорой для пациентов и их семей в борьбе с онкологическими заболеваниями.