Более 9 тысяч контейнерных площадок Подмосковья промыли за 2 месяца

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Специалисты службы содержания территорий следят за состоянием контейнерных площадок во дворах Подмосковья. В сентябре и октябре они осуществили промывку свыше девяти тысяч пунктов сбора мусора.

Больше всего работ провели в Талдомском округе — там очистили от грязи 369 объектов. Еще 284 обработали в Орехово-Зуевском и 256 — в Пушкинском.

В министерстве по содержанию территорий региона отметили, что промывка территорий помогает поддерживать благополучное санитарное состояние. В том числе она необходима для профилактики распространения инфекций, грызунов и неприятного запаха. Работы осуществляются по утвержденному графику.

За мытье самих мусорных баков отвечают региональные операторы, которые утилизируют отходы.

Жителям Подмосковья напомнили, что сообщить о ненадлежащем содержании контейнерных площадок можно в территориальные отделы ведомства.