Более 9 тыс. малых архитектурных форм отремонтировали в Подмосковье с марта

С начала марта в Подмосковье коммунальные службы отремонтировали 9,6 тысячи малых архитектурных форм — это лавочки, детские площадки, заборы и другие элементы во дворах и на общественных пространствах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Такие меры помогают продлить срок службы оборудования и сохранить благоустроенную среду. Больше всего работ провели в Пушкино, Красногорске и Дмитрове. Так, в марте в порядок провели свыше 6 тысяч лавочек. Также отремонтировали ограждения и игровые элементы на детских площадках.
Отмечается, что ремонт организовали после проверок, которые регулярно проводят инспекторы Министерства ЖКХ Московской области. Кроме того, часть работ выполнили по обращениям от жителей.
Вильфанд раскрыл, какая погода ждет россиян во второй половине апреля
В Красноярском крае нашли двух дезертиров из зоны СВО
Лавров рассказал, в чем он не согласен с президентом Казахстана Токаевым
Стало известно, что мешает Danone вернуться в Россию
В Курске при массированной атаке БПЛА погибла женщина и девять человек пострадали
Новенький «полуфюрер». Лавров объяснил, чего добивается Европа на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте