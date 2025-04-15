Более 9 тыс. малых архитектурных форм отремонтировали в Подмосковье с марта

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала марта в Подмосковье коммунальные службы отремонтировали 9,6 тысячи малых архитектурных форм — это лавочки, детские площадки, заборы и другие элементы во дворах и на общественных пространствах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Такие меры помогают продлить срок службы оборудования и сохранить благоустроенную среду. Больше всего работ провели в Пушкино, Красногорске и Дмитрове. Так, в марте в порядок провели свыше 6 тысяч лавочек. Также отремонтировали ограждения и игровые элементы на детских площадках.

Отмечается, что ремонт организовали после проверок, которые регулярно проводят инспекторы Министерства ЖКХ Московской области. Кроме того, часть работ выполнили по обращениям от жителей.

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