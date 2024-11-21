Пассажиры транспорта в Химках совершили более 9 миллионов транзакций за год

Свыше девяти миллионов транзакций с начала года совершили пассажиры общественного транспорта в Химках при помощи карт «Тройка» и «Стрелка». Автобусы перевезли за это время более десяти миллионов человек.

Самыми популярными маршрутами городского округа оказались № 3, 342 и 443. Ими в течение года воспользовались около двух миллионов жителей и гостей городского округа.

Напомним, что пассажиры могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто разными удобными способами: с помощью банковской карты, а также «Стрелки» и «Тройки». Помимо этого, владельцам социальных карт доступен льготный проезд.

Расписание автобусов ежедневно обновляется на официальном сайте компании в разделе «Маршруты и расписания». Ознакомиться с актуальным графиком пассажиры могут также при помощи чат-бота Мострансавто в Telegram.

Подробную информацию о работе общественного транспорта в Химках можно получить по телефону горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры: 8 (495) 228-19-19 или круглосуточной единой линии для пассажиров «Мострансавто»: 8 (800) 700-31-13.

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