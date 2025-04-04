Более 89 тысяч исследований ягод и фруктов провели в Подмосковье с начала года

Представители госветслужбы Подмосковья следят за качеством ягод, фруктов, овощей и меда на ярмарках. За три месяца 2025 года специалисты провели почти 90 тысяч исследований. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ветеринары исследовали почти 77 тысяч образцов — смотрели, как продукция выглядит, и проверяли ее на наличие нитратов и других веществ. Больше всего анализировали овощи — 45 тысяч проб, чуть меньше фруктов — почти 29 тысяч. Также проверяли ягоды, включая клубнику и голубику — всего 2,5 тысячи проб. Еще провели 1,3 тысячи исследований меда разных сортов.

В ведомстве напомнили: покупать фрукты, овощи, ягоды и мед лучше на официальных рынках. На стихийных точках товар может быть опасен. У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и происхождение продукции.