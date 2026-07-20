Более 8,8 тысячи вызовов поступило в Систему-112 Одинцова за неделю

За период с 13 по 19 июля операторы Системы-112 Одинцовского округа приняли более 8,8 тысячи обращений от жителей. Чаще всего граждане вызывали скорую помощь, полицию и экстренные службы.

Наибольшую долю составляют вызовы скорой медицинской помощи — за отчетный период их поступило 3817. Еще 2070 обращений были адресованы полиции и Госавтоинспекции. Сотрудники экстренных служб также приняли 271 вызов по линии МЧС и пожарной охраны. Газовая служба за тот же период получила 225 обращений.

Специалисты отмечают, что в разгар отпускного сезона увеличивается нагрузка на дорожную сеть Подмосковья. Интенсивный трафик приводит к росту числа ДТП. Основными причинами летних аварий остаются усталость за рулем, ослепляющее солнце, плотный поток автомобилей и переоценка собственных возможностей.

Диспетчеры советуют делать остановки каждые два часа в длительных поездках, использовать солнцезащитные очки и не оставлять детей или животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.