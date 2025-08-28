Более 88 тонн автомобильных шин вывезли на переработку в Истре за месяц

В прошлом месяце на перерабатывающий завод в Дмитрове из муниципального округа Истра вывезли 88 тонн старых покрышек из специальных пунктов приема. Всего организовано 21 такое место в районе.

Напомним, складирование шин вне специализированных мест их сбора является нарушением. Поэтому во избежании штрафа и загрязнения общественных мусорных площадок лучше избавляться от покрышек в подготовленных местах. В городе Истра их обустроили четыре: на улице Юбилейная у дома №12, также у дома №12 на Южном проезде и еще три на улице Советская и Солнечная у домов №46 и №36, а еще на улице ЭХ Большевик вблизи мусоросборочной площадки МСП.

Кроме того, в Истре старые шины можно сдать на площадке МЕГАБАК рядом с железнодорожной станцией.

На перерабатывающем заводе покрышкам дарят новую жизнь. Из нее делают резиновую крошку для покрытий детских площадок, сырье применяют для строительства дорог, материалы для шумоизоляции зданий и полимерные добавки для производства новых изделий.