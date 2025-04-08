Более 870 километров дорог очистили от снега коммунальные службы в Истре

Погодные условия в апреле стали большим испытанием для всех жителей Подмосковья, в том числе для коммунальщиков, ведь они только приступили к весенней уборке. Поэтому службам пришлось перейти на экстренный режим работы.

За первые два дня после снегопада более 870 километров дорог в Истре расчистили от снега. На работу вывели около 50 единиц специализированной техники, включая снегоуборочные машины, тракторы, экскаваторы и другое вспомогательное оборудование. Особое внимание уделяется обработке дорожного полотна от льда, ведь многие водители уже поменяли резину на летнюю.

Кроме муниципальных дорог, также убирают от снега и обрабатывают региональные — их протяженность составляет более 433 километров. Всю дорожную сеть оперативно обработали, но в несколько циклов. На эти работы вышли шесть комбинированных дорожных машин и восемь тракторов.