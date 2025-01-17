Более 87 тысяч тонн моркови собрали в Подмосковье в 2024 году

Подмосковные аграрии собрали 87,3 тысячи тонн столовой моркови в 2024 году. Итоги подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье морковь выращивают в открытом грунте. Одни из крупнейших производителей — это Агрофирма «Бунятино», «МосАгроФуд — Д», «Куликово», «Овощная компания АЭСО» и «Дока — Генные Технологии».

Благодаря своему вкусу и питательной ценности морковь является важным продуктом в рационе жителей России. Она легка в приготовлении, универсальна — можно употреблять сырой, вареной или запеченной.

При обработке моркови специалисты советуют использовать овощные щетки. Из-за формы и структуры даже после мытья на корнеплоде может оставаться земля.