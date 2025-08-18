Более 850 жителей аварийных домов Подмосковья расселили за неделю

За неделю в Подмосковье расселили 320 аварийных жилых помещений. В новые квартиры переехали 857 человек.

Как рассказали в областном Минстрое, за неделю аварийные дома расселили в Пушкино, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Шатуре, Талдоме и Богородском округе. Жители переехали в новостройки, приобрели помещения на вторичном рынке, а также получили выкупную стоимость или сертификаты. Общая площадь квартир превысила 12,4 тысячи квадратных метров.

В ведомстве напомнили, что получить сертификаты с этого года могут не только собственники, но те, кто живет в аварийных помещениях по договору соцнайма. Подать заявку на них необходимо до 1 сентября.

Узнать больше о расчете стоимости и получить ответы на другие вопросы можно по телефонам горячей линии министерства 8-926-611-93-33, 8-925-241-75-24, 8-925-241-13-52, 8-925-241-75-11.