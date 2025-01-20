Более 850 тысяч квадратных метров дорог обработали средствами против льда в Истре

Работники коммунальных служб продолжают бороться с гололедицей в Истре. Противогололедными средствами в муниципальном округе обработали уже 855 тысяч квадратных метров дорог.

Это коснулось тротуаров, пешеходных дорожек, парковок и проездов. Дворники проводили работы как вручную, вооружившись тележками и лопатами, так и с помощью специальной техники, которая разбрасывала песок.

Обрабатывали и те места, которые указали местные жители в своих обращениях. Это подходы к родниковым источникам в деревнях Борисково и Крюково, куда люди приходили за водой. Также провели противогололедные работы на народных тропах в деревнях Павловское, Красновидово, Крюково и в поселке Манихино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Московской области разработали новый подход к контролю за уборкой снега.