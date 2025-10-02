Более 850 предприятий общественного питания открыли в Подмосковье с начала года

За девять месяцев 2025 года в Московской области открыли больше 850 новых кафе и ресторанов. По данным Минсельхоза региона, в отрасли появилось около 27 тысяч посадочных мест и около четырех тысяч — рабочих. Лидерами по количеству открытий стали Балашиха, Красногорск и Мытищи.

Жители и гости региона могут выбрать заведения на любой вкус: от популярных направлений — кавказской, итальянской и азиатской кухни — до авторских проектов. Так, в Красногорске открыли точку сети Аркадия Новикова «Pro.Хинкали by Novikov», а в Мытищах заработала кофейня «French Bakery SeDelice».

В парке Малевича в Одинцове заработал ресторан «Alaska» с авторской интерпретацией европейской кухни, а в Ленинском округе открылся турецкий ресторан «Merhaba».