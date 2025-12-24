Более 850 кубометров автомобильных покрышек направили на переработку в Истре

Специалисты коммунальных служб подводят итоги года 2025 в сфере экологической утилизации опасных отходов. За прошедший год на территории муниципального округа Истра собрали и вывезли 852,8 кубометра использованных автомобильных шин из мест, где складирование подобных отходов запрещено.

Напомним, складирование шин вне специализированных мест их сбора является нарушением. Поэтому во избежании штрафа и загрязнения общественных мусорных площадок лучше избавляться от покрышек в подготовленных местах.

В городе Истра их обустроили четыре: на улице Юбилейная у дома № 12, также у дома № 12 на Южном проезде и еще три — на улице Советская и Солнечная у домов № 46 и № 36, на улице ЭХ Большевик вблизи мусоросборочной площадки МСП.

Автопокрышки относятся к отходам IV класса опасности. Их запрещено выбрасывать в обычные контейнеры или захоранивать на полигонах, так как при разложении они выделяют вредные вещества и наносят серьезный ущерб окружающей среде.