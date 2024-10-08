Более 8,5 тысячи мальков сазана выпустили в озера Шатуры

Рыб-санитаров запустили в озера в Шатуре. Они будут поедать излишнюю растительность и естественным образом очищать водоемы.

Вырастили молодь по заказу Шатурской ГРЭС на заводе в Тверской области. До места выпуска мальков везли в специальных контейнерах с водой.

Сазаны являются природными мелиораторами. Они улучшат экосистему водоемов. При этом осень — самое правильное время для выпуска рыбы.

Отметим, что экологические акции для электростанции уже стали традицией. Всего за шесть лет в озера Шатуры выпустили почти 30 тысяч мальков рыб различных пород.