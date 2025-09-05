Более 8,5 тысячи квадратных метров дорог отремонтировали в Солнечногорске

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич побывал с рабочим визитом в Солнечногорске. Цель поездки заключалась в проверке качества благоустройства.

Отдельное внимание уделили ремонту дорожного покрытия в Ржавках, а также благоустройству дворов и пешеходных зон в деревнях Толстяково и Радумля.

«По итогу выезда принято решение ускорить темпы производства работ, но подрядная организация заверила, что сейчас они усилятся. Поэтому к концу месяца посмотрим на результат», — подчеркнул заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Сейчас в округе завершено благоустройство четырех из девяти пешеходных дорожек, обновлено семь дворовых территорий из девяти. Ямочный ремонт выполнен на площади 8 591 квадратный метр, что составляет более 70% от запланированного объема.

«Благоустройство территорий проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, обновление внутриквартальных дорог, дворовых территорий и пешеходных зон является важным шагом к повышению комфорта и благополучия жителей нашего округа», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Все работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», направленной на создание безопасной и удобной инфраструктуры для жителей.