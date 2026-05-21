День подмосковных парков отметят в 85 зонах отдыха Подмосковья 23 мая

В предстоящую субботу, 23 мая, парки Московской области станут площадками для общеобластного мероприятия «День подмосковных парков». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, гостей ждут концертные программы «Нота. Лето. Парк», иммерсивные экскурсии и творческие мастерские «Парк ремесел».

Например, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает всех на пленэр-выставку «Территория искусства» и иммерсивную экскурсию «Тайны парка». Желающих также ждут на мастер-классах по рисованию и фланкировке, а еще состоится Открытый региональный чемпионат по рубке шашкой.

Центральный парк Лобни порадует концертной программой и дискотекой с аниматорами. Посетители смогут принять участие в фотокроссе «Поймай настроение парка» и тематическом лектории, а также проявить свои способности на мастер-классах в творческой мастерской «Лаборатория Склянки-Поганки».

Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске организует тематическую фотовыставку и показ художественно-документального фильма «Наш старый-новый парк». Гости смогут заняться декоративно-прикладным творчеством и поучаствовать в танцевальной разминке.