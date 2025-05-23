Более 85 км дорог отремонтируют в Коломне и Озерах за летний сезон

С наступлением теплой погоды в городском округе началось приведение в порядок муниципальных и региональных дорог. В течение летнего сезона в муниципалитете отремонтируют около 85 километров дорожного полотна.

В Коломне дорожники приступили к обновлению улицы Левшина. На участке от улицы Зайцева до улицы Льва Толстого заменят около километра асфальтового покрытия. Подрядчик уже снял старый слой асфальта, установил информационные щиты и предупредительные знаки и готовится к укладке нового полотна.

Ремонтные работы также проведут на ряде других оживленных улиц Коломны, в том числе на Заводской, Известковой, Малышева, Паровозной, а также на дорогах в микрорайоне Подлипки. В Озерах приведут в порядок улицы Железнодорожную, Калинина и Сидоренко и Коммунистическую

площадь.

В перечень объектов ремонта вошли, в том числе, значимые региональные дороги: трасса от Коломны до Озер, дороги Коломна — Малино, Черкизово — Пески — Рождественка, Пески — Елино. На муниципальной дорожной сети в 2025 году капитально отремонтируют дорогу в деревне Воловичи.