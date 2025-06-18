Более 85 километров дорог отремонтируют в Коломне в 2025 году

В Коломне идет сезон дорожных ремонтов. Работы проведут в городах, селах и деревнях округа.

Более 60 километров полотна приведут в порядок на региональных трассах и 25 километров — на муниципальных. При этом порядка половины работ по ремонту муниципальной дорожной сети в Коломне и Озерах уже выполнили.

Также в перечень муниципального дорожного ремонта дополнительно внесли около 12 километров городских улиц Озер — в связи со 100-летием города. Это дороги на улицах Воровского, Школьной, Малой, Луговой, Комсомольской, Санаторной, Зеленой, Пролетарской, Ключевой, Красина в Озерах.

«Контракт уже отыгран, подрядчик определен. К 1 августа планируем сдать более 20 участков — это основные улицы, которые отходят от центральной автомагистрали в Озерах», — добавил заместитель главы городского округа Коломна Денис Лубяной.

Отметим, что из-за опережения графика закончить ремонт дорог в Коломне планируют не к 1 сентября, как предусмотрено контрактом, а на месяц раньше — к 1 августа.