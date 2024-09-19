Более 83 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с начала года

Жители Химок ответственно относятся к состоянию своего здоровья, поэтому регулярно проходят обследования в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Чтобы пройти медосмотр пациентам необходимо при себе иметь паспорт и медицинский полис.

Диспансеризация включает: общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Помимо этого, медработники проверят работу сердечно-сосудистой системы, сделают электрокардиограмму, измерят артериальное и внутриглазное давление.

«В поликлиниках на диспансеризацию выделены отдельные врачи, кабинеты и лаборатории. Вы можете взять себе день, который ваш работодатель обязан оплатить, потому что это ваше законодательное право. В отношении онкологии также важно проходить диспансеризацию. Если же у кого-то из родственников были онкологические заболевания, то лучше сходить и проверить здоровье заранее», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Следующий Единый день диспансеризации в Химках поведут 21 сентября.

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