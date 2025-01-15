Более 83 тысяч тонн тепличных огурцов собрали в Подмосковье в 2024 году
Тепличные комплексы Подмосковья произвели 83,4 тысячи тонн огурцов в 2024 году. Итоги подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Огурцы круглый год выращивают в подмосковных теплицах. Защищенный грунт позволяет уберечь растения от неблагоприятных условий.
Ведущими производителям тепличных огурцов в Московской области являются компании «Агрокультура Групп», «Луховицкие овощи», «Центральный маркет», «Туровский тепличный комплекс», «Аграрное», «Агроном», «Подмосковный урожай» и «Матвеевское».
Большое количество витаминов и минералов, свежий вкус и ароматный запах делают огурцы привлекательными. Эти овощи используются для приготовления закусок, салатов, а летом становятся незаменимым ингредиентом для освежающих напитков.