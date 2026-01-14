Более 83 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье за год

В 2025 году в Подмосковье заготовили более 83,6 тонны донорской крови. Это на 5,5 тонны больше, чем годом ранее, рассказли в региональном Минздраве.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Для этого нужно обратиться в областной центр крови или его филиалы. «Отдельно хочется отметить, что большинство донаций проводятся на безвозмездной основе. Многие пациенты обязаны своей жизнью этим неравнодушным людям, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, а также пациентов с серьезными травмами и ожогами, больных онкологическими заболеваниями, недоношенных детей.

Центр принимает добровольцев без выходных. Запись не требуется. Ознакомиться со списком учреждений можно по ссылке.