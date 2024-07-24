Свыше 80 тысяч исследований на безопасность фруктов провели в Подмосковье с января

Специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы проверили более 81 тысяч исследований фруктов, ягод и бахчевых с начала года. С реализации сняли свыше 900 килограммов продукции.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты регулярно проверяют продукты на содержание нитратов и других веществ. С начала года они взяли более 33 тысяч проб фруктов, ягод и бахчевых культур и провели 81,8 тысячи исследований. В результате с реализации сняли около 950 килограммов продукции.

Для проверки безопасности овощей и фруктов в Подмосковье работают государственные лаборатории, в том числе передвижные. В ведомстве напомнили, что в местах незаконной торговли есть риск приобрести опасные для здоровья продукты, поэтому важно ходить за покупкамитолько в проверенные места.

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