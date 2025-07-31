Более 800 жителей Воскресенска возобновили компенсацию за телефон в 2025 году

Компенсацию по оплате за стационарный телефон возобновили 870 воскресенцев. Выплата предусмотрена для ветеранов труда и военной службы без группы инвалидности, заключивших договор об абонентской плате с организацией телефонной связи.
Как сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья, с 2024 года в законодательство региона о предоставлении компенсации по оплате стационарного телефона внесены изменения. Теперь для ее получения необходимо ежегодно предоставлять документ, подтверждающий действующий договор на абонентский номер. Компенсация возобновляется с месяца получения такого документа.
Для сохранения права пользования услугой заявление необходимо ежегодно подавать до 1 июля. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. К заявлению необходимо прикрепить последнюю квитанцию и чек об оплате.
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