Более 800 жителей Воскресенска получили в 2025 году путевки в санатории

Проживающим в Подмосковье льготникам предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение. С начала текущего года этой возможностью воспользовались 811 жителей городского округа Воскресенск.

Начальник управления социальной защиты Ольга Лузянина рассказала, что курс оздоровления и реабилитации по бесплатной санаторно-курортной путевке в Воскресенске прошли 334 федеральных льготника, 357 региональных и 120 детей-инвалидов с сопровождающими лицами.

Министерство социального развития Московской области сообщает, что для получения бесплатной путевки в санаторий необходима справка о медицинских показаниях формы № 070/у от лечащего врача, срок действия которой составляет 12 месяцев.

Путевки предоставляются в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке электронной очередности. Заявление подается через региональный портал государственных услуг. Там же можно проверить свою очередь на санаторно-курортное лечение. Электронная путевка приходит жителю в личный кабинет на портале. Важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение услуги.

Дополнительную информацию можно получить по единому телефону горячей линии 122, добавочный 6, или в тelegram -чате «Социалка.Воскресенск».