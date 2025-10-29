Более 800 жителей присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья» в Коломне

Движение «Волонтеры Подмосковья» 29 октября отмечает первый юбилей — 5 лет со дня создания. В городском округе Коломна на сегодняшний день более 800 добровольцев состоят в региональном движении.

Коломенские волонтеры готовы прийти на помощь в самых разных ситуациях. Активные и неравнодушные, они участвуют в социальных проектах и помогают тем, кто больше всего в этом нуждается. Важное направление работы — это сбор и доставка продуктов и вещей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также помощь в период чрезвычайных ситуаций, например, в ликвидации последствий разлива мазута на черноморском побережье.

«Горжусь, что смогла внести свой вклад в помощь природе. Радостно было наблюдать результат, когда привозили птичек грязных, больных, которые не могли даже ходить, потом мы видели, как они оживали, и их возвращали в природную среду. Мы все были дружной командой, нацеленной на помощь природе и живым существам, независимо от того, в каком они состоянии, кусаются или нет, всем были готовы помочь», — рассказала коломчанка Ева Скиба, которая работала в Анапе в числе 5000 подмосковных волонтеров.

За пять лет коломенские добровольцы достигли многого. Так, в 2022 году благодаря совместным усилиям волонтеров и муниципалитета проведено более 20 крупных экологических акций. В 2023 году волонтеры организовали сбор и доставку гуманитарной помощи для жителей регионов, пострадавших от природных катастроф. За две недели в Коломне собрали свыше трех тонн продовольственных и гигиенических товаров — грузы направлялись в населенные пункты Курганской области и Алтайского края. В 2024 году при поддержке волонтеров прошло более 80 культурно-массовых и спортивных мероприятий.