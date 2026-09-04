Более 800 женщин прошли обучение грудному вскармливанию в Химках с начала года

С начала 2026 года в Химкинском роддоме обучение грудному вскармливанию прошли 868 женщин. Программа поддержки включает подготовку будущих мам, помощь специалистов после родов и консультации после выписки.

С начала 2026 года в Химкинском роддоме обучение грудному вскармливанию прошли 868 женщин. Программа поддержки молодых родителей включает все этапы — от подготовки во время беременности до помощи после выписки.

При роддоме работает школа осознанного родительства, где будущие мамы могут получить необходимые знания и подготовиться к появлению ребенка. С начала года специалисты провели 36 занятий для беременных.

После рождения ребенка сотрудники роддома помогают женщинам наладить кормление, а при возникновении сложностей подключают консультантов по грудному вскармливанию.

Продолжить поддержку можно в «Центре поддержки грудного вскармливания и развития ребенка» в детской поликлинике № 5 в Сходне. Здесь мамам помогают освоить технику кормления, правильно использовать молокоотсос и решить возникающие вопросы. Для удобства посетителей в центре оборудованы специальные кресла для мам и игровой уголок для детей.

«Мы стараемся сделать помощь максимально доступной: занятия открыты для всех, консультации проходят очно и онлайн, а специалисты обязательно работают с каждой мамой еще в роддоме. Такой подход помогает снять тревогу и уверенно начать грудное вскармливание», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Программа входит в региональную систему поддержки семей. В школах будущих родителей Московской области обучение уже прошли более 32 тысяч семей.