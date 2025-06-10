Более 800 выпускников сдали ЕГЭ по иностранному языку и информатике в Подольске

В Подольске более 800 выпускников 11-х классов сдавали экзамены по иностранному языку и информатике — именно эти предметы по выбору оказались самыми популярными на Едином государственном экзамене. Информатику сдавали почти 450 школьников, а около 400 выбрали иностранный язык.

За ходом проведения экзаменов в пунктах муниципалитета следили общественные наблюдатели, в числе которых были и родители выпускников. Все аудитории были оснащены необходимым оборудованием.

Участники экзамена использовали специальные гарнитуры для ответа на вопросы, а технические специалисты передавали записи ответов в Региональный центр обработки информации.

Напомним, для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрен резервный срок — 20 июня. Также пересдать экзамен можно 3 и 4 июля, но важно помнить, что в этом случае предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 23 июня.