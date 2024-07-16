Более 800 выпускников филиала МГТУ имени Баумана в Мытищах получили дипломы

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

В Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. В 2024 году университет окончили более 800 молодых специалистов.

Среди выпускников — будущие программисты, создатели и испытатели оборудования в космической промышленности, разработчики бортовых компьютеров, а также экологи, химики, ландшафтные архитекторы.

«Сегодня особенный момент, когда вы завершаете свое обучение и начинаете новую главу в жизни. Желаю вам успеха, крепкого здоровья и самореализации», — сказал директор Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана Виктор Санаев.

Он отметил, что выпускники усердно трудились на протяжении всех лет обучения.

«Благодаря знаниям и усердию я уже работаю по специальности. Обучение всегда доставляло мне удовольствие, было легко осваивать материал и сдавать экзамены», — поделилась выпускница вуза Алена Назарова.

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