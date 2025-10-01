Более 800 участников «Активного долголетия» в Подмосковье обучились телемедицине

В Подмосковье жители могут получить консультацию врача онлайн — через телемедицину. На таком приеме пациенту продлевают электронные рецепты на льготные лекарства, дают советы по результатам анализов или диспансеризации, а также корректируют лечение. Чтобы пожилым людям было проще пользоваться этим сервисом, в клубах «Активное долголетие» проходят занятия по записи на телемедицинские консультации через мобильное приложение.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин отметил, что современные технологии помогают получать медицинские услуги быстрее и удобнее, без лишних походов в поликлинику. Он добавил, что пожилым людям бывает трудно освоить приложение, поэтому для них и организованы обучающие курсы. По его словам, такие занятия уже прошли 840 человек в 42 округах региона.



Занятия проводят представители регионального Минздрава совместно с Минсоцразвития. Во время занятий участники могут задать все вопросы и получить разъяснения.