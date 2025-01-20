Более 800 тысяч туристов посетили Солнечногорск в 2024 году

Солнечногорск был одной из посещаемых туристических локаций Подмосковья в 2024 году. Наибольшей популярностью среди гостей пользовались усадьба Шахматово, музейно-выставочный центр «Путевой дворец» и набережная озера Сенеж.

Согласно рейтингу Министерства культуры и туризма Московской области, Солнечногорск занимает одно из ведущих мест среди муниципалитетов региона в сфере туризма. В рамках экскурсионных программ округ посетили более 135 тысяч человек, а отели и базы отдыха, расположенные на его территории, приняли около 700 тысяч туристов.

Особенно популярны среди отдыхающих парк-отели Lesnoy и «Солнечный», бутик-отель Seneshal, а также загородный отель «Истра Холидей».

«Солнечногорские объекты турпоказа присутствуют в туристических путеводителях по Московской области, округ ежегодно участвует во всех крупных туристических выставках. Наибольшей популярностью среди гостей пользуются усадьба Шахматово, музейно-выставочный центр „Путевой дворец“, набережная озера Сенеж», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ознакомиться с картой основных туристских объектов можно на Инвестиционном портале городского округа Солнечногорск в разделе «Туризм».