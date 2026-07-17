Более 800 тысяч детей прошли профосмотры врачей в Подмосковье с начала года

Профилактические медосмотры проводят детям в Подмосковье. Они позволяют оценить состояние ребенка и определить его группу здоровья. С начала года их прошли 814 тысяч ребят.

Как сообщили в региональном Минздраве, профосмотры также позволяют определить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение.

«Детские профосмотры проводятся не только в поликлиниках, но и непосредственно в образовательных учреждениях. Это удобно для родителей и позволяет охватить профилактическими обследованиями больше детей», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В течение 45 дней после профосмотра данные загружаются в электронную медицинскую карту ребенка. Найти ее можно в личном кабинете на «Госуслугах».