Более 800 студентов прошли профподготовку в холдинге «Швабе» в Красногорске

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

За первые шесть месяцев 2024 года более 800 студентов вузов и колледжей прошли практику в холдинге «Швабе» в Красногорске. Ребят приняли на работу 12 организаций.

Практику проходили участники программ целевого обучения и проектов по профессиональной переподготовке. Студенты изучали работу станков по выпуску оптических элементов и оборудования для проверки качества.

Во время работы их поддерживали наставники, которые объясняли тонкости производственного процесса, особенности корпоративной культуры и специфику работы холдинга. Ребята трудились в научно-технических центрах, конструкторских бюро, метрологических службах и отделах автоматизированных систем управления производством. Лучшим практикантам предложили трудоустройство.

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