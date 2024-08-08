Более 800 студентов прошли профподготовку в холдинге «Швабе» в Красногорске

За первые шесть месяцев 2024 года более 800 студентов вузов и колледжей прошли практику в холдинге «Швабе» в Красногорске. Ребят приняли на работу 12 организаций.

Практику проходили участники программ целевого обучения и проектов по профессиональной переподготовке. Студенты изучали работу станков по выпуску оптических элементов и оборудования для проверки качества.

Во время работы их поддерживали наставники, которые объясняли тонкости производственного процесса, особенности корпоративной культуры и специфику работы холдинга. Ребята трудились в научно-технических центрах, конструкторских бюро, метрологических службах и отделах автоматизированных систем управления производством. Лучшим практикантам предложили трудоустройство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».