Более 800 школьников приняли участие в Едином дне профориентации в Можайске

Масштабное профориентационное мероприятие прошло 11 и 12 марта на базе Культурно-досугового центра. Участниками стали ученики девятых-одиннадцатых классов из всех школ округа.

Организаторы разделили потоки по возрастам: в первый день площадку посетили девятиклассники, во второй — старшеклассники. Ребята познакомились с представителями учебных заведений, узнали о правилах приема, студенческой жизни и востребованных специальностях.

Перед школьниками выступили делегации «Можайского техникума», Звенигородского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Академии Федеральной службы охраны и Смоленского государственного университета спорта.

Главный врач «Можайской больницы» рассказал о работе в здравоохранении и возможностях целевого обучения, подчеркнув, что округ ждет молодые кадры.

Такие встречи помогают старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии и оценить перспективы остаться востребованными специалистами в родном округе.