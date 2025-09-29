Более 800 школьников посетили фестиваль профессий в Подмосковье

В Московской области прошел профориентационный фестиваль «Путь навыков», который организовал Центр опережающей профессиональной подготовки при поддержке Министерства образования региона. В мероприятии приняли участие более 800 школьников, включая 30 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль прошел на площадке «Волин-Экспо» в Одинцове. Участники смогли познакомиться с разными профессиями — от сварщика и повара до IT-специалиста. Более 20 мастер-классов и практических зон помогли школьникам лучше понять, как проходят рабочие процессы в разных сферах, и расширить свои знания.

Фестиваль стал полезной площадкой для знакомства с востребованными специальностями и образовательными учреждениями Подмосковья, чтобы помочь школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии.