Более 800 родителей оценили питание в школах и детсадах Истры в 2025 году

Мамы, а иногда и папы, приходили в учебные заведения к своему ребенку попробовать еду и проверить ее качество. Они оценивали блюда по требованиям Роспотребнадзора — учитывали качество, пользу, разнообразие меню, чистоту на столах и так далее.

Меню для детей разработали диетологи и согласовали с Роспотребнадзором. Главное условие — на стол всегда подают горячее: суп, кашу или омлет. При выборе блюд также учитывают мнение школьников. Например, в прошлом году самыми любимыми угощениями для учеников стали пельмени, вареники, наггетсы и блины.

Родители могут оценить питание раз в неделю, но для этого нужно заранее записаться у учителя.

«Обратная связь есть. В школьном портале можно оставить отзыв. Я еще дополнительно присылаю фото обеда или завтрака. Это нужно сделать обязательно для того, чтобы оставить отзыв. Я довольна, и дети тоже», — рассказала мать школьника Юлия Смирнова.

Губернаторская программа «Родительский контроль» проводится в школах и детских садах Подмосковья уже шесть лет, и благодаря этому улучшилось качество питания.