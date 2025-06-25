Более 800 рабочих выездов за полгода совершили кинологи в Домодедове

21 июня специалисты кинологических подразделений России отметили профессиональный праздник. История этой службы началась еще в ХХ веке с открытия первого питомника и школы сыскных собак в Санкт-Петербурге.

В домодедовском Центре кинологической службы сейчас работают 22 собаки. Одна из них принимала участие в специальной военной операции и была награждена медалью. Работы для кинологов хватает: только за полгода они совершили 803 рабочих выезда, что подтверждает важность их службы.

Младший инспектор-кинолог Артемий Беренчев рассказал, что у каждой собаки есть свой профиль. Они участвуют в розыскной деятельности, специализируются на поиске взрывчатых веществ и наркотиков. Животных готовят к службе еще щенками, а полноценная дрессировка начинается с года. Обучение может продолжаться до четырех лет, а срок службы четвероногих сотрудников составляет в среднем восемь-девять лет.

Артемий Беренчев работает с бельгийской овчаркой по кличке Буч. «Работа по следу охватывает такие преступления, как кражи, грабежи, разбои. Однажды Буч вывел меня по следу преступника, и через день мы его задержали», — поделился кинолог.

Специалисты отмечают, что главными критериями в работе кинолога являются качественная дрессировка, понимание и терпение.