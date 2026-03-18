Более 800 подтоплений дворов выявили в Подмосковье с начала марта

С началом весны инспекторы подмосковного министерства по содержанию территорий начали обход дворов, чтобы выявить подтопления. С 1 марта уже выявили более 800 случаев, 80% из которых оперативно устранили.

Для недопущения подтоплений во дворах и общественных пространствах Подмосковья обустраивают водоприемочные колодцы, прокладывают водоотводящие каналы, ремонтируют ливневки и очищают решетки.

Как отметил глава ведомства Игорь Даниленко, в этом году подготовку к паводкам начали заранее. Было разработано 1,3 тысячи маршрутов обходов территорий в системе «Яндекс.Вектор», которые охватывают все зоны риска.

«Все выявленные факты заносятся в специальный чат-бот, с помощью которого передаются в работу балансодержателям территорий. Так, с начала марта уже зафиксировано более 800 случаев подтоплений, 80% из которых были устранены в течение 24 часов», — сказал он.

В топ округов по количеству выявленных и устраненных подтоплений вошли Люберцы, Дмитров, Наро-Фоминск, Подольск и Чехов.

По итогам обходов проанализируют топ-120 адресов, где разработают дорожную карту для профилактики подтоплений следующей весной.