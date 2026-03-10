Более 800 онлайн-уведомлений о сносе зданий подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать уведомление о начале сноса или его завершении. С начала года этос делали более 800 раз.

Как рассказали в региональном Мингосправления, застройщики или технические заказчики должны подавать уведомление не позднее, чем за семь дней до начала сноса, а также в течение семи дней после заврешения работ.

КУслуга доступна в разделе регионального портала «Земля» — «Строительство». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Услугу предоставляют бесплатно. В прошлом году ей воспользовались более девяти тысяч раз.